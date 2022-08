“Un momento emozionante, stupendo che segna la fine di una campagna firmataria difficile, nella quale si sono alternati alti e bassi, incomprensioni e pacche sulle spalle”. Lo ha riferito oggi 23 agosto 2022, sulla sua Pagina Facebook, Fabrizio Pignalberi leader del Partito nazionale ‘Più Italia’ di Frosinone e candidato alla Camera dei deputati alle Elezioni del 25 settembre tra le fila di ‘Alternativa per l’Italia’ la neonata formazione politica costituita da ‘Il Popolo della Famiglia’ di Mario Adinolfi ed ‘Exit’ di Simone Di Stefano.

Ha aggiunto Pignalberi: “una firma importante da apporre, accompagnata da una lacrima che scendeva nel mio viso. Una penna che per l’emozione quasi non riusciva a scrivere. Ringrazio tutti i miei dirigenti per l’impegno preso. Non è stato facile gestire questa impresa, le chiamate ricevute giorno e notte, chi pensava che fosse stato abbandonato e chi invece fosse stato favorito, ma puntualmente ho rispettato il mio ruolo da Presidente, tutelando tutti per raggiungere l’obiettivo”.

Pignalberi ha concluso: “un ringraziamento particolare va a lui, a Mario Adinolfi, la persona che mi ha spalancato le porte, riponendo in me tanta fiducia contraccambiata dalla presenza e dalla voglia costante di fare. Infine, mi scuso con la mia famiglia per l’assenza, per aver passato un ferragosto tra una firma ed un l’altra, ma la ringrazio perché mi hanno supportato in questa impresa, sacrificandosi per la mia non presenza”.