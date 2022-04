Un motociclista ieri a Misilmeri, ha investito un pedone in corso Quattro Aprile ed è fuggito via ;

; Il ferito di 64 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Buccheri La Ferla ;

; Qui si trova ricoverato.

L’investitore fuggito a bordo di un Piaggio Beverly è stato rintracciato dai carabinieri poco dopo sempre al Buccheri La Ferla.

Allo stesso ospedale per farsi medicare

Qui V.F, di 23 anni, palermitano era andato al pronto soccorso per farsi medicare alcune escoriazioni provocate dopo lo scontro e la caduta avvenuti dopo l’impatto con il pedone. Il giovane non aveva la patente e la moto è risultata senza copertura assicurativa. Il 23enne per questo è stato denunciato anche per omissione di soccorso.

Foto…, tratta da… www.blogsicilia.it!