“Un pomeriggio molto emozionante”. Lo ha scritto sulla sua Pagina Facebook dopo la riunione tenuta al Cinema Lux di largo Seggiola alla presenza dell’ex ministro del Governo Conte 2… Francesco Boccia (#PD) e di Debora Serracchiani (capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei deputati a Roma), ieri 06 maggio 2022, Franco De Domenico il candidato sindaco di Messina del centrosinistra alle Elezioni Amministrative del 12 giugno.

De Domenico ha aggiunto ciò concludendo in tal modo: “mi avete travolto con il vostro affetto e la vostra presenza. Il mio discorso stasera l’ho chiuso parafrasando una frase di Yoda, il saggio di Guerre Stellari, che voglio dedicare ai tanti ragazzi e alle ragazze oggi presenti e sempre al mio fianco in questa avventura… provare no! Fare, o non fare. Non c’è provare e noi siamo qui per fare, per fare tornare a risplendere Messina, non per provare”!

“#DeDomenicoSindaco #xmessinatralagente”.