Un pregiudicato è stato arrestato nelle scorse ore dagli agenti della squadra mobile della questura di Trapani

L'UOMO, UN QUARANTENNE TRAPANESE, SI ERA ALLONTANATO DALL'ABITAZIONE PROPRIA, IN ORARI NON CONSENTITI DA UN PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO AL QUALE SOGGIACEVA, RECANDOSI NELL'APPARTAMENTO DELLA EX MOGLIE, MINACCIANDO LA DONNA E DANNEGGIANDO DIVERSI OGGETTI CHE SI TROVAVANO SUL PIANEROTTOLO