Un pubblico delle grandi occasioni ha accolto ieri sera al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, la nuova produzione dell’Ente Teatro di Messina “Molto rumore per nulla” per l’adattamento e regia di Giampiero Cicciò. Lo storico Teatro di Messina cha ha riaperto in tutta la sua capienza dopo le limitazioni imposte dal Decreto anti-Covid è stato finalmente riempito in ogni ordine di posti e la grande partecipazione di pubblico ha testimoniato nel migliore dei modi possibili l’apprezzamento per il ritorno in scena dopo i mesi di stop per la la pandemia.

Oltre due ore di spettacolo scorrono veloci, offrendo una forma di spettacolo raro ed elegante, l’opera di William Shakespeare, che verrà replicata oggi alle 21.00 e domani alle 17,30, è stata scelta proprio per il suo profondo legame con la Città dello Stretto essendo ambientata a Messina. Sul palco un cast di attori tutto messinese con nomi conosciuti al pubblico come Federica De Cola, Luca Fiorino, Daniele Gonciaruk, Mariapia Rizzo ed Eugenio Papalia.

“E’ un capolavoro elusivo e misterioso – spiega il regista Cicciò – una commedia spassosa in cui ci sono elementi di tragedia… l’inganno, la vendetta, la gelosia ossessiva, il sospetto, congiure. Divertente e ambigua, nell’opera i raggiri, creati da quasi tutti i personaggi, non hanno sempre un disegno subdolo, ci sono anche simulazioni con finalità altruistiche. Ma ciò che sempre colpisce dei personaggi è l’attitudine a manipolare, a circuire gli altri per poter raggiungere i propri scopi. Il tutto strappando sorrisi amari e risate liberatorie al lettore e al pubblico”.

“La sua trama – ricorda – si articola tra gli inganni, ingenui o malevoli che siano, le maschere che nascondono le infinite sfaccettature e autocostruzioni che gli uomini si creano; ma vuole essere, prima di tutto, una commedia romantica, un viaggio all’interno del sentimento più travolgente di tutti… l’amore”.

La sensazione finale è risultata quella di avere assistito ad uno spettacolo nel quale una compagnia rodata, riesce a coinvolgere il pubblico con la leggerezza che li contraddistingue, facendo trascorrere al partecipato pubblico oltre due ore di puro divertimento.