Un ritardo mortale

Articolo…, tratto da… https://invececoncita.blogautore.repubblica.it!

Valeria Corsi, 58 anni, Roma, funzionario nella sede centrale dell’Agenzia Dogane e Monopoli

Il 12 aprile scorso ho perso mio padre. Si chiamava Elio e abitava a Roma, aveva 81 anni, era autonomo e indipendente e stava ancora in forma. Era un padre meraviglioso e amorevole, e queste righe gliele devo. Quella mattina ha avuto un malore, ma purtroppo l’ambulanza che forse avrebbe potuto salvarlo è arrivata quando era ormai troppo tardi: chiamata e poi sollecitata per ben tre volte, giungeva dopo più di un’ora dalla prima telefonata, e senza medico a bordo, nonostante mi sia stata riferita espressa richiesta.

Mio figlio Enrico, presente alla morte del nonno, mi ha raccontato, profondamente scosso, di una fine inumana e della sensazione di profonda e dolorosa impotenza, nell’attesa di un aiuto che non arrivava. Inutile e straziante, per noi familiari, il massaggio cardiaco che gli operatori poi arrivati sul posto praticavano a papà, ormai chiaramente senza vita: ci è stato spiegato che, in attesa del medico, erano costretti ad eseguirlo a meno che noi congiunti non avessimo dato una indicazione contraria, come abbiamo in seguito fatto.

Segnalo quanto accaduto affinché un fatto del genere non si ripeta più: in un paese civile non è possibile che una ambulanza offra soccorso con tanto ritardo! Faccio presente le distanze di tre ospedali da casa di mio padre e i relativi tempi di percorrenza: Ospedale Vannini, un chilometro e 700 metri, 4 minuti; Policlinico Casilino, 4 chilometri e 400 metri, minuti; Ospedale Pertini, 6 chilometri e 700 metri, 23 minuti.

Non conosco le modalità di smistamento delle ambulanze, ma ritengo che un sollecito soccorso debba essere garantito a tutti, sempre. Come ritengo che tutti abbiano diritto ad una morte dignitosa. Per molti anni mio padre, in funzione di telescriventista, ha lavorato alla Radiostampa (poi Italcable) di via della Mercede (amava il centro!) o anche seguendo, in Italia e nel mondo, eventi nazionali e internazionali: aveva iniziato con il “Cantagiro” e proseguito con numerose edizioni del “Giro d’Italia”, con le Olimpiadi, con i viaggi di papà Wojtyla e del Presidente della Repubblica Pertini.

Era passato poi alla Telecom svolgendo attività di natura amministrativa ma, a quel punto, il lavoro che aveva davvero amato era purtroppo finito. Sempre sorridente e gentile, era benvoluto da tutti: ne abbiamo avuto ennesima conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, dalla partecipazione al suo ultimo saluto e dalle parole di conforto ricevute in quella occasione. Lo voglio ricordare così, in poltrona, a leggere i suoi adorati libri…!