Un Santo Stefano ricco di ospiti per Mara Venier e la sua “Domenica In”, in onda su Rai1, domenica 26 dicembre alle 14.00, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. I 3 ragazzi de ‘Il Volo’, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, saranno protagonisti di un ampio spazio nel quale ripercorreranno le tappe più significative della loro carriera, oltre ad esibirsi con alcune canzoni tratte dall’album ‘Il Volo Sings Morricone’.

Stefano De Martino, inoltre, interverrà per presentare il suo nuovo programma comico-musicale ‘Bar Stella’, che prenderà il via dal 28 dicembre su Rai2.

Marco Travaglio e il suo legame con Indro Montanelli saranno, invece, il filo rosso dell’intervista nel corso della quale il giornalista presenterà il libro ‘Indro: il 900. Racconti e immagini di una vita straordinaria’.

Spazio poi alla musica con Andrea Sannino che si esibirà cantando il suo singolo ‘Ammore’ per poi esibirsi in un medley di successi di Renato Carosone.

Per il gioco ‘Il Musichiere di Domenica in’, si sfideranno alcuni protagonisti di ‘Ballando con le Stelle’: Federico Lauri, Alvise Rigo, Rossella Erra e Alessandra Mussolini. Federico Lauri sarà anche protagonista della trasformazione del look di due signore scelte tra il pubblico di ‘Domenica In’.

I fratelli Vincenzo e Gianluca Capuano, in zona cucina, presenteranno, infine, alcune ricette per un ideale cenone di Capodanno.