Un tamponamento a catena fra quattro auto è avvenuto oggi intorno alle 7.30, sull’autostrada tra lo svincolo di Messina centro e Boccetta in direzione Palermo. Sono rimasti feriti lievemente i passeggeri (delle vetture) affidati alle cure dei sanitari del 118 prontamente giunti sul punto dell’impatto per prestare la loro assistenza.

A causa dell’impatto…, sono intervenuti sul luogo i vigili del Fuoco del Comando messinese provenienti dalla sede centrale e dal presidio fisso CAS (Consorzio Autostrade Siciliane). Hanno lavorato due squadre di pompieri…, dotate di autopompe serbatoio, un pick-up con modulo attrezzato e una autobotte pompa.

E’ da chiarire la dinamica del sinistro…, ma si presume che lo scontro sia stato causato dalla pioggia battente che ha reso viscido l’asfalto. Il traffico in zona…, è rimasto a lungo paralizzato… e per decongestionarlo hanno agito in loco anche alcuni poliziotti della vicina Polizia Stradale di contrada Scoppo.