IN UN FILMATO CHE DIVULGANO I RESPONSABILI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE, INTERVIENE L'AVVOCATO FRANCESCO MORCAVALLO (GIA' GIUDICE CON FUNZIONI GIUDICANTI CIVILI, PENALI E MINORILI PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA) ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DEL "MANUALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE - AIUTARE LE FAMIGLIE A CASA LORO", DI VINCENZA PALMIERI, EDITO DA ARMANDO EDITORE, UN VOLUME CHE ALLE 17.30 DEL 10 MAGGIO 2022 SARA' PRESENTATO IN PRESENZA PRESSO IL CENTRO ROMA EVENTI FONTANA DI TREVI

Un tema essenziale della storia contemporanea… “Il problema ancora oggi irrisolto tra l’individuo e la comunità…”. Di grande interesse come sempre l’intervento dell’Avvocato Francesco Morcavallo, già Giudice del Tribunale per i Minorenni, come magistrato ha svolto funzioni giudicanti civili, penali, minorili e in qualità di Giudice del lavoro. Un amico e soprattutto un sostenitore della Pedagogia Familiare.

In questo video interviene alla Presentazione on line del “Manuale di Pedagogia Familiare – Aiutare le Famiglie a casa loro”, di Vincenza Palmieri, edito da Armando Editore.

Per partecipare alla presentazione a Roma il 10 maggio inviare la propria prenotazione entro il 26 aprile scrivendo una mail a:

eventi.inpef@gmail.com!

“#event #formazione”.