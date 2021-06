NELL'IMPATTO ACCADUTO IN DIREZIONE DI MILANO, NEL TERRITORIO DI CADEO IN PROVINCIA DI PIACENZA SONO MORTI DUE CAMIONISTI COINVOLTI IN UN IMPATTO A CATENA

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sull’Autostrada A1, chiusa tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, in entrambe le direzioni.

Nell’impatto si sono scontrati (al km 67 in direzione di Milano) due camion uno dei quali è stato avvolto dalle fiamme. A causa dello scontro accaduto nel territorio comunale di Cadeo (Piacenza) sono deceduti entrambi i conducenti dei mezzi…, ovvero un tir e un’autocisterna, coinvolti in un violento tamponamento a catena con un’auto. A bordo della vettura c’erano due donne tedesche che sono riuscite a scendere in tempo dopo lo schianto e a scappare mettendosi in salvo prima che i veicoli prendessero fuoco. I camionisti sono morti prima dell’arrivo sul posto dei pompieri e del personale del 118.

Un’area di sicurezza è stata creata dai vigili del Fuoco per spegnere l’incendio divampato dalla cisterna coinvolta (nel sinistro sopra descritto) che trasportava Gpl.