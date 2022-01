Un uomo del quale non si conoscono le generalità si è dato fuoco nella mattinata di lunedì 31 gennaio davanti alla Caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza [Video]

Un uomo del quale non si conoscono le generalità si è dato fuoco nella mattinata di lunedì 31 gennaio davanti alla Caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si è potuto apprendere al momento, la persona avrebbe riportato gravi ustioni ed è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l’ospedale Civile dell’Annunziata. Sull’accaduto indagano i militari di sede. Al momento non si conoscono i motivi del gesto.

Il personale del locale 118…, è intervenuto immediatamente per salvare la vita all’individuo. L’arteria stradale dove si è consumato l’episodio, è stata interdetta al traffico dai pompieri (giunti in loco) in attesa che fossero espletate tutte le formalità di rito.

Il fatto si è consumato intorno alle 10. Un ragazzo è arrivato nel luogo indicato a bordo di una seicento gialla. È sceso dalla propria autovettura con una tanica di benzina in mano da venti litri. Ha riversato il liquido infiammabile sul suo corpo, mentre i passanti avvertivano gli appartenenti alla Benemerita. Dinanzi alla Stazione militare…, il soggetto ha appiccato il rogo su se stesso… dando la stura ad un gesto drammatico. Hanno agito per primi, i dipendenti di un’officina (situata in zona)… che per spegnere il focolaio si sono serviti di un estintore.

Video…, tratto da… www.ilmeteo.it!