Un uomo di 31 anni di Letojanni, in provincia di Messina, dovrà scontare ai domiciliari una pena in via definitiva a un anno e 11 mesi inflitta in appello e fatta eseguire dai carabinieri della Compagnia di Taormina

L.R.G. dovrà scontare una pena residua di un anno e 11 mesi in regime di detenzione domiciliare, per diversi reati commessi a Letojanni e Calatabiano nel 2019. In particolare il giovane è stato condannato, tra i vari reati che gli sono stati contestati, per rapina, ricettazione ed evasione. Inoltre, nel 2009, si era reso responsabile di un episodio di simulazione di reato per aver denunciato il furto di una vespa di cui in realtà era ancora in possesso e sulla quale aveva apposto una targa personale per camuffarla. Una strategia che però non ha ingannato i carabinieri che scoprirono il tentativo di raggiro. Il destinatario del provvedimento restrittivo è stato rintracciato dai militari presso la sua abitazione e, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto al regime di detenzione domiciliare.