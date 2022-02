Un uomo di 39 anni, Corrado Cascione, è stato arrestato dai carabinieri di Siracusa per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Il blitz è scattato nella sua abitazione, in via Antonello da Messina, nella zona di viale Zecchino, a nord della città: al termine della perquisizione i militari hanno rinvenuto 9 grammi di cocaina e 1200 euro in contanti, provento della presunta attività di spaccio.

Il nascondiglio

La droga, dalle informazioni fornite dai militari del comando provinciale di Siracusa, era nascosta in un mobile posto all’ingresso dell’appartamento, per cui non è stato impiegato molto tempo per scovare il tesoro dell’indagato. Come disposto dai magistrati della Procura di Siracusa, l’uomo è finito ai domiciliari e nelle prossime ore sarà sentito dal gip del Tribunale di Siracusa per la convalida della misura cautelare.

Il ruolo

Tra gli aspetti che gli inquirenti intendono approfondire c’è di certo il ruolo del 39enne, se, insomma, facente parte di una rete di spaccio complessa o se, invece, è un “battitore libero”.