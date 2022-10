Articolo…, tratto da… www.blogsicilia.it!

Un uomo, residente a Catania, ha rimediato dalla polizia di Siracusa un foglio di via ed una sanzione di 5 mila euro dopo essere stato scoperto a masturbarsi nella sua auto.

Fatto accaduto in viale Zecchino

L’episodio è accaduto questa mattina in viale Zecchino, nella zona nord della città ma tra le più popolose ed ad alta densità commerciale. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe recato a Siracusa a bordo della sua auto e non appena avrebbe trovato posto si sarebbe fermato: non si comprende perché abbia scelto questa zona in particolare, fatto sta che avrebbe iniziato a masturbarsi.

La segnalazione di una donna

Ad accorgersi di lui sarebbe stata una donna, che vive in una palazzina vicina, ed a quel punto ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto si sono recati gli agenti delle Volanti che hanno individuato l’uomo indicato dalla proprietaria di quell’appartamento e poco dopo è stato “invitato” a recarsi al palazzo della Questura, in viale Scala Greca.

Non è più un reato

Fino a qualche tempo fa, gli atti osceni in luogo pubblico erano reato, al punto che erano previste condanne da 3 mesi a 3 anni di reclusione, adesso per il responsabile sono comminate sanzioni da 5 mila a 30 mila euro. La norma, però, prevede la condanna da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è “commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”.