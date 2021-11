Articolo…, tratto da… https://ilvoxpopuli.wordpress.com/!

“Una capra in autostrada?”. Sì anche questo è possibile sull’autostrada Palermo – Messina. Lo scatto, rilanciato da tantissimi utenti sui social, immortala l’animale all’interno di una galleria.

La capra infatti, sarebbe stata incontrata da molti automobilisti all’interno della galleria.

“Un po’ di latte per chi è in coda”, scrive ironicamente una utente, ma in tanti evidenziano come, ancora una volta, scarseggiano le condizioni di sicurezza lungo una delle principali autostrade della Sicilia.