“Una decisione condivisa con i tanti compagni di viaggio militanti del PD, ma anche e soprattutto con i tanti amici e amiche che mi sono stati sempre vicini, che non mi hanno fatto mai mancare il loro sostegno e che non finirò mai di ringraziare abbastanza”. Con queste parole Nino Bartolotta annuncia sulla sua pagina Facebook la candidatura con il Partito Democratico alle elezioni regionali del 25 settembre per Messina e provincia, a sostegno di Caterina Chinnici Presidente.

Ha aggiunto Bartolotta: “in una fase politica di difficoltà generale, anche per il PD, ho ritenuto doveroso scendere in campo e dare il mio personale contributo. Una scelta nel segno della coerenza e dei valori morali e politici che da sempre hanno accompagnato la mia esperienza politica. Dopo tre mandati da Sindaco di Savoca e l’esperienza di Assessore Regionale alle Infrastrutture e per la Mobilità, tanti anni trascorsi a lavorare negli Enti Locali da Segretario comunale e non solo, mi candido per la prima volta a rappresentare il territorio metropolitano e i messinesi. Lo faccio con la consapevolezza di chi si è formato politicamente “nella strada” e, negli anni, ha fatto del rapporto con il territorio e la sua gente, il motivo fondamentale e trainante della propria azione politica. Oggi è il momento di esserci, insieme a tutti Voi, per cui sono qui a chiedere il vostro consenso per rappresentarvi e portare nel Parlamento siciliano le vostre istanze, quelle di ogni innamorato di questa terra che vuole continuare a viverci, togliendo la polvere che spesso la ricopre per farne emergere la grande e incomparabile bellezza. In questa avventura vi parlerò, con l’umiltà che ho sempre adottato nella vita di tutti i giorni, delle mie proposte concrete per lo sviluppo della nostra Messina e della nostra Sicilia. Io ci sono e ci sarò”.