LA LORO DOMANDA, È STATA AVANZATA, IN BASE ALLA ESIGENZA CHE SENTONO E VORREBBERO FOSSE CONDIVISA DALLE ISTITUZIONI, PER DAR LUOGO AD UNA CONTINUITÀ LAVORATIVA CHE LI POSSA SEMPRE VEDERE IMPEGNATI

Una delegazione di lavoratori e lavoratrici dei Cantieri di Servizi stamane ha manifestato davanti a Palazzo Zanca per chiedere un incontro alla presenza del Sindaco Cateno De Luca e dell’Assessore ai servizi sociali Alessandra Calafiore, in merito all’urgenza di una continuità lavorativa, e per il pieno riconoscimento dell’esigenza della cura del territorio cittadino, in quanto la Città di Messina, a loro dire è: “luogo di una bellezza straordinaria, quindi va riqualificata, messa in sicurezza e pulita”.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.