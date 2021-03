Una donna di 40 anni, Ada Maria Alessi (maestra presso la Scuola Elementare di Villafranca Tirrena), e’ deceduta la notte scorsa nel corso di un sinistro autonomo verificatosi nella tangenziale di Messina

La notte scorsa, una donna 40enne, di nome Ada Maria Alessi (maestra presso la Scuola Elementare di Villafranca Tirrena) e’ deceduta durante un incidente autonomo verificatosi sulla tangenziale di Messina.

Dopo una iniziale ricostruzione su quanto accaduto, e’ emerso che la malcapitata ha perso il controllo dell’auto sulla quale si trovava… precipitando nel vuoto dal Viadotto Camaro.

In zona, sono arrivati i poliziotti del Distaccamento della Polizia Stradale ed i sanitari del 118… a questi ultimi non e’ rimasto altro da fare se non constatare la morte della vittima.