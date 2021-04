Una donna disperata di Messina, stamane ha chiamato al centralino della locale Polizia Municipale

Articolo…, tratto da… www.messinatoday.it.

Chiama disperata il centralino della polizia municipale perché la madre anziana e la figlia piccola, mano nella mano, stavano per essere investite a causa dell’occupazione abusiva del marciapiede. Succede in via Salita Cappuccini dove sotto il coordinamento dell’assessore Dafne Musolino i falchi della polizia municipale hanno verbalizzato auto e camion in divieto di sosta. “I marciapiedi servono ai pedoni, intervenite”: ha gridato la donna ai vigili urbani.

L’anziana con la nipote erano state costrette a percorrere la strada e stavano per essere travolte. A decine i verbali comminati dagli agenti con sanzioni per il mancato rispetto della sosta sul marciapiede e prelievo dei mezzi in divieto con il carrattrezzi.