Una giovane schiacciatrice per Akademia Sant’Anna: un’altra attaccante si aggrega ufficialmente al team messinese. Dalla Blu Team Pavia di Udine arriva la bergamasca Giulia Felappi, che si aggiunge a Kelsie Payne, Jessica Joly e Aurora Rossetto, nella batteria di prime linee laterali del club messinese.

Classe 2002, 181 cm di altezza, la nuova schiacciatrice di Akademia arriva dalla Blu Team Pavia di Udine, nella scorsa stagione nel girone C di serie B1. Per la giovane bergamasca si tratta della prima esperienza in Serie A2, categoria nella quale vuole crescere e ritagliarsi un ruolo da protagonista nel roster di qualità messo a disposizione di coach Bonafede per la stagione 2023/2024. Pallavolisticamente parlando cresce nella Lemen Volley, società di Almenno San Salvatore (BG) con la quale, nemmeno diciottenne, entra a far parte dell’organico di serie C. In pochi anni Giulia accompagna la scalata della propria squadra fino al campionato di B1. In mezzo un brutto infortunio al ginocchio che la costringe a fermarsi per diverso tempo ma, l’atleta bergamasca non si abbatte e torna, con grande forza di volontà, a calcare nuovamente il parquet. L’incidente di percorso l’ha resa un atleta solida, matura e pronta anche per altre esperienze lontano da casa. Così, la scorsa estate, lascia la sua Bergamo e si trasferisce in Piemonte, nella club del Caselle Volley. Inizia una stagione complicata per la sua nuova squadra che si trova a lottare per evitare la retrocessione. Lei si allena duramente e dà tutto in campo e le sue doti non passano inosservate, cosicché nel mercato invernale arriva la chiamata della Blu Team Pavia Udine.

Adesso, è Akademia a puntare su di lei. Il club messinese ha deciso di scommettere sulla sua giovane età, ma soprattutto sulle qualità umane e sportive che Giulia, anche in conseguenza agli ostacoli di percorso affrontati, è riuscita a tirar fuori e valorizzare. Arriva alla corte di coach Bonafede con grandi ambizioni e voglia di affermarsi, ad alti livelli, insieme ad Akademia.