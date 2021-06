Una lezione di vita e di educazione civica per i loro coetanei ed in generale per tutti i cittadini…, è stata quella che questa mattina hanno dato a Rodia (una frazione situata nel litorale Nord di Messina) un gruppo di bambini i quali sono stati impegnati a ripulire la spiaggia.

Coadiuvati dagli adulti…, i più piccoli hanno liberato l’arenile da rifiuti e materiale pericoloso. Nel portare avanti la loro opera, sono stati molto entusiasti perchè hanno trasmesso il rispetto dell’ambiente tra i valori da lasciare per il futuro.