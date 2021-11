“Una opportunità straordinaria per il tessuto produttivo cittadino”. E’ così che il presidente di Confcommercio Messina Carmelo Picciotto definisce “Il Natale della Rinascita”, la strategia di eventi e marketing territoriale promossa dall’amministrazione comunale nell’ambito del piano promozionale “Messina città della Musica e degli Eventi”.

Una intuizione straordinaria, come la definisce Picciotto, che per la prima volta finalmente unisce le diverse forze della città: il mondo dell’imprenditoria e quello della cultura e dello spettacolo, mettendoli in rete nell’ottica di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana nel quale la città diviene protagonista.

“Si tratta di un esperimento che ha fatto grandi alcune delle più vivaci realtà italiane – spiega Picciotto – Messina per sua vocazione è una straordinaria location naturale per eventi di grande attrattiva turistica. L’idea di sfruttare questo palcoscenico naturale e mettere insieme imprenditori, amministrazione ed esperti del settore eventi non può che fare da moltiplicatore del potenziale naturale finora dimenticato, quando non svilito, della città. Messina deve diventare un diffuso villaggio turistico ed attrarre visitatori e investitori da altre realtà. E’ giunto il momento di uscire dal torpore e spingere sull’acceleratore. Il Natale deve essere l’inizio, un test per un esperimento che deve divenire prassi consolidata, anche in vista della prossima stagione estiva. Come Confcommercio siamo già al lavoro e siamo pronti, non solo a sposare l’iniziativa ma a supportarla fattivamente mettendo a disposizione, forze, uomini e mezzi per il futuro della città”.