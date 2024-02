Una partita pazza quella del Franco Scoglio, tra Messina e Picerno termina 2-2: una partita, come preannunciato, decisamente influenzata dalla pioggia battente e dal campo pesante

La seconda frazione cambia totalmente spartito, i giallorossi entrano determinati in campo e vogliosi di ribaltare il risultato;

Al 61’ primo episodio chiave, Rosafio scodella in mezzo un buon pallone sul quale si avventa il neo entrato Ragusa che di testa impegna Merelli, la sfera rimane nell’area piccola e lo stesso Ragusa riesce a depositarla in porta. Il signor Lovison, aiutato dall’assistente, fischia un fuorigioco di Emmausso per aver interferito nell’azione del goal. Si resta sullo 0-2;