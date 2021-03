“Una probabile svista o superficialità nella programmazione provinciale! Ma sono certo che, in tempi rapidissimi, l’assessore Razza provvederà ad integrare la nota del 22 marzo scorso, con la quale veniva trasmesso l’elenco dei Centri abilitati alla prescrizione degli anticorpi monoclonali per il trattamento dell’infezione da Sars-Cov-2, imponendo un Centro nella provincia peloritana”. Il segretario di Sicilia Futura, Beppe Picciolo, lancia quindi un appello anche al Presidente della Regione Musumeci ed all’assessore Razza per correggere questa stortura, che arrecherebbe un danno, non solo d’immagine, a Messina escludendola dalla prima cerchia dei Centri abilitati al prezioso trattamento della Regione.

Ha concluso Picciolo: “ho già sentito sia il Presidente Musumeci che Ruggero ed ho avuto le rassicurazioni che chiedevo in tal senso… la Regione è pronta ad aprire immediatamente su Messina almeno un Centro abilitato per i Monoclonali, se le Aziende Sanitarie cittadine lo richiederanno. Sono pertanto convinto che si sia trattato solo di un -disguido temporaneo- ed in brevissimo tempo anche le strutture sanitarie messinesi di eccellenza vorranno candidarsi per essere inserite nell’elenco dei Centri abilitati alla prescrizione di questo fondamentale trattamento -salvavita-”.