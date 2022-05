QUESTO VIENE EVIDENZIATO OGGI, 27 MAGGIO 2022, IN UN POST PUBBLICATO SULLA PAGINA FACEBOOK... #MAURIZIOCROCESINDACODIMESSINA

Una ricostruzione basata sui fatti: “Un approccio, il nostro, che non ammette speculazioni sul tema, così come evidenziato e ribadito nel corso di questa campagna elettorale”. E’ questo, quel che viene evidenziato oggi 27 maggio 2022, in un Post pubblicato sulla Pagina Facebook… #MaurizioCroceSindacoDiMessina.

Il testo della nota prosegue così: “analizzeremo i fatti che hanno scandito il processo di risanamento delle baraccopoli, mettendo al centro di tutto la Verità e le Persone. Vi aspettiamo domenica 29 maggio alle 10”.

“#ÈTempoDiCostruire”.