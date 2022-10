IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA MONDIALE DEL CAFFE'” DI SABATO SCORSO LO CHEF PASQUALE CALIRI HA PRESENTATO LA SUA CREAZIONE AGLI OSPITI DEL “BULGUR FESTIVAL” IN SVOLGIMENTO A TROINA (ENNA)

Una sfera di Bulgur affogata nel caffè, con una bagna di Bayles e spezie, un cuore caldo di cioccolato bianco su una crema inglese al tabacco. In occasione della “Giornata Mondiale del caffè” di sabato scorso lo chef Pasquale Caliri ha presentato la sua creazione agli ospiti del “Bulgur Festival” in svolgimento a Troina (Enna).

L’iniziativa organizzata da “Sicilia da Gustare” in collaborazione con l’Università degli studi di Catania, Biometec, e la Scuola di Gastronomia Funzionale, ha visto concentrarsi nella cittadina siciliana cuochi ed operatori provenienti da ogni parte dell’isola. Sul palco della manifestazione anche il noto chef e volto televisivo Andy Luotto, anch’egli impegnato a spadellare il grano spezzato insieme allo chef messinese.

“Abbiamo scelto un dolce, ha detto Caliri, ancora una volta per la nostra passione per la pasticceria insieme ad un ingrediente “magico” in cucina: il caffè. Spesso relegato al consumo in tazzina – ha proseguito lo chef del Marina del Nettuno – il caffè e’ un ingrediente polivalente, utilizzabile in numerosissime preparazioni gastronomiche che spaziano dal dolce al salato”.

Quest’ultima preparazione ha stupito gli ospiti dell’evento piacevolmente sorpresi, al termine delle degustazioni, da questa sfera intrisa di grano, spezie miste e caffè calata nell’olio bollente per schiudere un cuore caldo e colante di cioccolato bianco che andava a fondersi con l’incredibile aromaticità della crema inglese al sapore intrigante di tabacco dolce da pipa.