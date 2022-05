Una stazione meteo è stata installata sul terrazzo del Palazzo Municipale di Mazzarrà Sant’Andrea. Si tratta di uno strumento atto a misurare temperatura, umidità, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento, precipitazioni e radiazione solare. Alla stazione meteo è stata affiancata una webcam, utilizzata per monitorare le condizioni atmosferiche e avere un riferimento visivo dei valori rilevati. I dati saranno poi caricati online su vari siti internet tra qui weather underground, linea meteo, meteosicilia, ecowitt weather e weather Sicily. Sarà possibile avere contezza dello storico della giornata in corso e dei giorni passati. Il sistema è utile per comprendere e avere contezza del microclima del territorio cittadino.

L’iniziativa, accolta favorevolmente dal sindaco Carmelo Pietrafitta, ha avuto impulso da due giovani studenti. Si tratta di Carlo Giambò, 23 anni, di San Filippo del Mela, frequentante il quarto anno di Medicina e Chirurgia e di Manuel Cantali, 18 anni, di Campogrande di Tripi, frequentante il quinto anno dell’Istituto “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Ho subito accolto con entusiasmo l’iniziativa di questi due ragazzi – ha affermato il sindaco Carmelo Pietrafitta – ritengo questo strumento utilissimo per comprendere l’andamento del meteo sul nostro territorio. L’elaborazione dei dati ci consentirà di avere un quadro preciso”.