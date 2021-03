Una studentessa 14enne, si è lanciata questa mattina dalla finestra del secondo piano del Liceo scientifico (che frequenta a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina) Sciascia-Fermi. La ragazza, da quanto viene riferito in un articolo dell’Adnkronos, avrebbe lasciato una lunga lettera di addio in cui si rivolge ai genitori ed agli amici. In questo momento, la minore, si trova ricoverata, in gravi condizioni all’ospedale Papardo sito nel Capoluogo peloritano.

Presso la Procura della Repubblica di Patti (ME), guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, è stata aperta una inchiesta. Saranno sentiti anche i genitori della minorenne.

La giovane, sarebbe precipitata dai lucernai dei bagni posti nella seconda elevazione fuori terra dello stabile ed a causa del volo ha riportato alcune fratture alla spalla ed agli arti. Il Decreto del presidente del consiglio dei ministri, del 2 marzo, entrato in vigore dal 6 dello stesso mese, prevede che nelle zone gialle e arancioni (il caso della Sicilia) le scuole possano restare aperte… infatti spetta ai presidenti di Regione la decisione se tenerle aperte o meno.