Una tragedia in famiglia…, è avvenuta ieri 26 febbraio 2022… a Porto Torres, nel Sassarese: un uomo ha ucciso a sprangate il suocero, Basilio Saladino, un poliziotto in pensione e ha ridotto in fin di vita la suocera e la moglie.

Il tutto sarebbe scoppiato al culmine di una lite in via Principessa Giovanna, al centro della cittadina turritana. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Porto Torres e del Comando provinciale di Sassari. Le due donne, gravemente ferite sono state portate al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari con due ambulanze del 118.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo e il suocero, nel corso della discussione scoppiata in strada davanti casa, sono prima venuti alle mani, poi l’omicida ha preso nella sua auto un’ascia colpendo a morte la vittima. Subito dopo ha ferito la moglie e la suocera che stava tentando di scappare. Per i rilievi sul posto è intervenuto anche il nucleo investigativo di Sassari.

Foto…, tratta da… www.leggo.it!