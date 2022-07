Testo…, tratto da… www.blogsicilia.it!

Una vera e propria tragedia ancora da spiegare è stata scoperta in via Venero nel cuore di Monreale, cittadina turistica di estrazione normanna a due passi da Palermo.

Due fratelli trovati morti in casa

Due persone, un fratello ed una sorella, Paola e Giuseppe Tofaro, rispettivamente di 89 ed 83 anni, sono state ritrovate morte in appartamento in via Venero a Monreale, nel tardo pomeriggio di ieri. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa, insospettiti dai cattivi odori che fuoriuscivano dalla casa. La morte risalirebbe ad alcuni giorni fa ma dovranno essere esami più approfonditi a stabilire l’esatto momento del decesso e soprattutto le cause della morte. Al momento la vicenda appare come un vero e proprio giallo

Le indagini

Sono intervenuti i carabinieri di Monreale, che hanno forzato la finestra ed hanno ritrovato i corpi privi di vita all’interno dell’appartamento. Dai prima accertamenti sembra che possa trattarsi di morte naturale ma che l’evento naturale possa aver toccato entrambi i fratelli allo stesso momento lascia perplessi gli investigatori che, di conseguenza, hanno avviato indagini per verificare la sequenza dei fatti e accertarsi delle cause del doppio decesso.