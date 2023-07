Un’altra prima nazionale per il terzo appuntamento con il Cortile Teatro Festival di Messina: lunedì 31 luglio sarà in scena nel cortile settecentesco di Palazzo Calapaj – D’Alcontres (ore 20,45) “Super Santos (Uno che ce l’ha fatta)”, che finora era stato rappresentato solo in forma di studio (dramaturg Simone Faloppa).

Interprete, autore e regista è uno degli artisti italiani più interessanti: Donato Paternoster, che così racconta il suo spettacolo, ispirato a una storia vera: «Una promessa del calcio di provincia, un ragazzo che negli anni Novanta rinuncia agli scarpini e alla serie A per rientrare nel mondo scalzo, da frate francescano. Come è potuto succedere? Cosa significa scegliere? Ognuno di noi a volte pensa di potersi assegnare da solo una vocazione, di ubriacarsi delle illusioni del mondo. Credo sia tempo di scelte. Credo che Maradona e San Francesco si siano parlati. Spero. E credo che forse nella leggerezza dei piedi… respiri l’essenza stessa di Dio».

Donato Paternoster nasce a Gravina in Puglia nel 1980, nel 2010 fonda a Roma con Terry Paternoster il Collettivo Internoenki, compagnia indipendente teatrale per la ricerca e sviluppo del teatro contemporaneo. Realizza Medea Big Oil vincitore premio scenario per Ustica 2013 e Amoressia di Federico Cervigni. Dalla stagione 2016/17 lavora e collabora con il regista e attore Michele Sinisi, ben noto al pubblico del Cortile Teatro Festival, realizzando: “Miseria e nobiltà”, “I Promessi sposi”, “Masseria delle Allodole”, “Sei personaggi in cerca di autore”, “La grande abbuffata” e il progetto biennale laboratoriale “Showreel”.

Il programma del Cortile Teatro Festival proseguirà lunedì 7 agosto con la nuova produzione di Nutrimenti Terrestri, “La grande menzogna”, scritto e diretto da Claudio Fava e interpretato da David Coco. Il titolo si riferisce al furto di verità che il Paese ha subìto sulla morte di Paolo Borsellino.