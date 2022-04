QUESTO..., E' IL PROGRAMMA (CONDOTTO DALLA DE CEGLIA UNA BLOGGER BRINDISINA MA RESIDENTE IN PROVINCIA DI COMO), CHE HA AVUTO INIZIO ALLE ORE 10:00 DI OGGI 5 APRILE 2022 IN FACEBOOK E VIENE TRASMESSO SULLA PAGINA DI 'ATTIVO TV'

UnconventionalJoey by RadioStart1 con Sara Joey e Fabio Nestola: “Maledetta Bigenitorialità”. E’ questo il programma (condotto dalla De Ceglia una blogger brindisina ma residente in Provincia di Como) che ha avuto inizio in Facebook alle ore 10:00 di oggi 5 aprile 2022…, e viene trasmesso sulla Pagina di ‘Attivo Tv’!