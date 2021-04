UniME: è stata consegnata stamane, nell’ambito di un incontro svoltosi al Rettorato, la cifra raccolta dall’Ateneo per Pasqua

Stamane, nell’ambito di un incontro al Rettorato sono state consegnate ad alcune Associazioni benefiche locali le buste contenenti i buoni spesa – per un importo pari a € 13.790,00 – frutto della seconda campagna solidale #donaunoradeltuolavoro che ha visto coinvolta, ancora una volta, la Comunità Accademica dell’Università di Messina. Alla presenza del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, dei Prorettori, del Direttore generale, avv. Francesco Bonanno e del dott. Trommino, dirigente dell’Ateneo, i buoni spesa sono stati consegnati a Padre Mario Magro (Basilica Santuario Sant’Antonio), a Suor Regina delle Piccole Sorelle dei Poveri ed a Padre Francesco Pati (Associazione Santa Maria della Strada).

Quest’ultimo è stato anche accompagnato da uno studente, ospite di una delle sue dieci Case Famiglia, che sta per raggiungere il prestigioso traguardo della laurea presso il nostro Ateneo. La cifra devoluta, nell’ambito del progetto “La solidarietà non si ferma…. a Pasqua Unime c’è“, verrà utilizzata per fornire un sostanziale sostegno alle famiglie bisognose del territorio messinese in occasione della Pasqua.