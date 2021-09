Unime, nell’ambito delle iniziative condivise con l’ufficio del commissario COVID-19 della provincia di Messina e in occasione degli eventi legati alla notte europea dei ricercatori, apre le porte della cittadella sportiva, venerdì 24 settembre dalle ore 10.00 alle 18.00, a tutti gli studenti, i dipendenti, gli utenti, gli sportivi, e le loro famiglie che volessero vaccinarsi.

Al fine di semplificare le procedure di vaccinazione si consiglia di prenotarsi, entro giovedì 23 settembre, in presenza presso la segreteria o telefonicamente ai numeri 0906764679 oppure 0906764682, dalle 9.00 alle 19.00. Dalle 10 alle 15 si procederà preferenzialmente con le vaccinazioni degli studenti e dei dipendenti, a seguire con gli sportivi e le loro famiglie.

Con questa iniziativa, volta ad agevolare il percorso, l’Università di Messina in sinergia con l’Ufficio per l’emergenza Covid 19 di Messina invita gli studenti, gli sportivi e le rispettive famiglie a vaccinarsi, sottolinea come questa importante attività sia lo strumento necessario per contenere la pandemia.