PER QUESTO DUE UOMINI SONO STATI ARRESTATI DAI POLIZIOTTI DELLA SQUADRA MOBILE DI CATANIA AL TERMINE DELL’INDAGINE DELEGATA DALLA PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA SUBITO DOPO LA SEGNALAZIONE DEI SANITARI DEL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE CANNIZZARO... ERA IL 12 OTTOBRE 2021

‘Uno lo teneva bloccato da dietro mentre l’altro lo accoltellava con almeno quattro fendenti al termine di un litigio iniziato verbalmente per futili motivi, legati a screzi tra parenti per questioni ereditarie’. Per questo due uomini sono stati arrestati dai poliziotti della Squadra mobile di Catania al termine dell’indagine delegata dalla Procura distrettuale della Repubblica subito dopo la segnalazione dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro… era il 12 ottobre 2021.

La segnalazione del fatto descritto…, era stata effettuata perché un uomo, che si era presentato con ferite di arma da taglio all’addome e a una gamba, era ricoverato in pericolo di vita. Nonostante la reticenza dei presenti ai fatti, avvenuti all’interno dell’abitazione della vittima, nel rione Picanello, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti, anche con l’aiuto degli specialisti del Gabinetto regionale di Polizia scientifica Sicilia orientale, e le effettive cause.

In considerazione degli elementi raccolti con l’indagine, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico ministero, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere e quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti dei due indagati.