Vasto incendio…, oggi a Ortoliuzzo (una frazione del Comune di Messina) al km 30.800 sulla statale 113

Articolo…, tratto da… www.messinatoday.it.

Vasto incendio a Ortoliuzzo al km 30.800 sulla statale 113. Sul posto i vigili del fuoco con una squadra e autobotte per le operazioni di spegnimento che sanno impegnando in modo particolare per evitare che le fiamme si propaghino vicino le abitazioni. Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, sono state alimentate dal vento con il passare dei minuti.

Al momento la Statale è ancora aperta, ma le forti raffiche di scirocco rendono difficile prevedere la direzione che potrebbe assumere il rogo. A coordinare il traffico i carabinieri e una pattuglia della polizia municipale. Mentre sulla collinetta interessata continuano ad operare i vigili del fuoco. L’aria è divenuta irrespirabile a causa del denso fumo. La situazione è sotto controllo.

Sul posto anche l’Anas e il consigliere della sesta circoscrizione Mario Biancuzzo, allertato dai residenti.