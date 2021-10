Vede in tarda serata per strada il sindaco, prima lo insulta, poi lo aggredisce fisicamente

Nella serata di ieri, verso le 21.40 il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, mentre si trovava in compagnia di due persone nell’intento di percorrere viale della Regione è stato raggiunto da G.R., un 51enne pregiudicato del luogo, che attuava una aggressione verso il politico, dapprima verbalmente poi fisicamente. A detta dell’aggressore, l’esponente istituzionale era responsabile di non avere risolto i problemi legati alle sue condizioni abitative.

Poco distanti dal luogo dove sono accaduti i fatti, vi erano gli agenti della Polizia di Stato i quali allertati dalla stessa vittima provvedevano ad individuare il feritore per poterlo successivamente bloccare. L’autore della veemenza continuava a inveire profferendo minacce all’indirizzo di Gambino… che non riportando lesioni si rifiutava di farsi ricoverare.

Da un comunicato diffuso dai responsabili del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza si apprende inoltre che: ” il soggetto fermato si mostrava irrispettoso delle funzioni pubbliche mantenendo un atteggiamento di sfida seppure solo verbale”.

L’individuo protagonista del diverbio che non è nuovo a simili comportamenti essendosi nel recente passato evidenziato per episodi simili e aggressivi verso rappresentanti delle forze dell’ordine e amministratori pubblici, veniva tratto in arresto con le accuse di violenza e minacce a pubblico ufficiale. Sul posto hanno operato anche, gli appartenenti alla Digos con l’intento di procedere a ulteriori adempimenti investigativi.