“Vedo Lando, quando decide l’ADS”. Lo ha scritto oggi 28 maggio 2022, sulla sua Pagina Facebook, Francesca Della Valle, compagna del popolare attore Buzzanca.

Ha proseguito la Della Valle: “nonostante le mie numerose pec e la richiesta di incontrarlo almeno, a giorni alterni, in attesa che torni a casa, luogo idoneo per il ritorno alla vita. Hanno venduto casa? Dal 15 aprile, mi sarà concesso di vederlo a giugno, solita ora, con un certo numero di infermieri che controllano l’incontro che avviene in una stanzetta. Non più di venti minuti senza che possa vedere qual è la sua stanza e che tipo di attività faccia. Veto dell’ADS. È normale?”.

Ed ancora aggiunge la Della Valle: “non dimenticando che, il CTU di fiducia del Giudice Tutelare, che condannò Lando ad un ADS, è il Responsabile medico della RSA. Casualità? Io ho denunciato tutto alla Procura della Repubblica di Roma. Attendo”!

