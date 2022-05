Venerdì 20, in Piazza Unione Europea, di fronte al Palazzo municipale, alle ore 12 e non alle 10, come precedentemente comunicato, il Commissario Straordinario Leonardo Santoro presenterà ufficialmente al Corpo e alla Città il nuovo comandante della Polizia municipale del Comune di Messina Stefano Blasco

Venerdì 20, in Piazza Unione Europea, di fronte al Palazzo municipale, alle ore 12 e non alle 10, come precedentemente comunicato, il Commissario Straordinario Leonardo Santoro presenterà ufficialmente al Corpo e alla Città il nuovo comandante del Corpo della Polizia municipale del Comune di Messina Stefano Blasco.

La cerimonia, officiata dal Cappellano del Corpo, padre Gianfranco Centorrino, si terrà alla presenza di uomini e mezzi della Polizia Municipale.

Ieri e oggi, lungo il corridoio centrale di Piazza Unione Europea, è in corso di svolgimento un’infiorata con sali colorati, su iniziativa dell’Istituto Comprensivo “La Pira-Gentiluomo” quale scuola capofila di una rete di scuole aderenti all’iniziativa “Zancle in fiore”. Prevista inoltre oggi una manifestazione sotto il Monumento ai Caduti con esibizioni varie delle scolaresche coinvolte.