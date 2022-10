UN 19ENNE NAPOLETANO E' STATO ARRESTATO PER SPACCIO E DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, MENTRE L’ACQUIRENTE E' STATO SANZIONATO AMMINISTRATIVAMENTE PER DETENZIONE DI MATERIALE NARCOTICO PER USO PERSONALE

Venerdì sera gli #agenti dell’Ufficio #Prevenzione #Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monterosa hanno notato un ragazzo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un giovane.

I due, alla vista degli #operatori, si sono dati alla fuga ma i #poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di 8 involucri con circa 12 grammi di hashish e 465 euro e l’acquirente, invece, in possesso di una bustina contenente circa un grammo di marijuana.

