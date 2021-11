OGGI, COLEI CHE È ANCHE DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO ANTONELLO, HA RIMESSO IN MODO IRREVOCABILE, IL SUO INCARICO NELLE MANI DEL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA

Venne nominata con Decreto sindacale n. 28 del 3 agosto 2020, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici, Formazione, Baratto Amministrativo, Banca del Tempo, Lavoro e Pari Opportunità Laura Tringali, con una lettera inviata al Sindaco Cateno De Luca, ha rassegnato oggi, domenica 14 novembre 2021, le proprie dimissioni.

“Gentile Sindaco – scrive nella nota la professoressa Tringali – con rammarico devo comunicarLe di volere rassegnare le mie irrevocabili dimissioni da Assessore per motivi di natura strettamente personale. Mi sento in dovere di ringraziarLa per la fiducia che mi ha accordata nell’affidarmi un impegno difficile e delicato”.

“Le rinnovo – conclude il documento – le mie più sincere manifestazioni di apprezzamento, stima, fiducia ed immutato affetto”.