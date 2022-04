IL CORPO DEL MALCAPITATO..., E' STATO RECUPERATO GRAZIE AL PRONTO INTERVENTO DI ALCUNE PERSONE CHE ERANO PRESENTI SUL LUOGO TEATRO DEI FATTI E CHE IN QUEGLI ISTANTI HANNO ASSISTITO DIRETTAMENTE AL SUO DECESSO

Verso le 12.30 di oggi 09 aprile 2022, un turista svizzero 64enne, ha perso la vita nel mare di Letojanni (dove è precipitato) dopo essersi lanciato con il parapendio da Gallodoro, un paese del comprensorio jonico della Provincia messinese.

Grazie al pronto intervento dei presenti (sulla scena teatro dei fatti) il corpo è stato recuperato dagli stessi che dopo averlo raggiunto in acqua in corrispondenza di un noto ristorante lo hanno riportato a riva ponendolo a bordo di un pattino. Probabilmente il malcapitato ha accusato un malore, a causa del quale non gli è stato più possibile condurre il velivolo.

Sul posto del rinvenimento…, sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione… coordinati dal capitano Giovanni Riacà. I militari stanno ora cercando di stabilire con esattezza, quali siano state le reali cause dell’incidente. Nella zona sono giunti anche i sanitari del 118, che altro non hanno potuto fare se non constatare il decesso dello straniero.