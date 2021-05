DA DIVERSI GIORNI I VICINI NON AVEVANO ALCUNA NOTIZIA DELL'ANZIANA ED HANNO AVVERTITO I VIGILI DEL FUOCO

Verso le 18.00 odierne a Messina in via Luciano Manara, e’ stata rinvenuta cadavere all’interno del proprio appartamento una donna ultra 80enne, della quale i vicini non avevano notizie da diversi giorni.

A ritrovare l’anziana, sono stati i vigili del Fuoco (intervenuti dopo essere stati allertati dai residenti del vicinato) che hanno dovuto forzare la porta d’ingresso per accedere dentro la casa.

Nel luogo, sono giunti i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso della malcapitata, i poliziotti della Questura ed il medico di turno.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.