Verso le odierne ore 11.00, i componenti della squadra 2a dei vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per l’avvenuta segnalazione di un incendio che stava sviluppandosi presso gli archivi della ex Scuola I.T.I.S. Guglielmo Marconi in rione Santa Chiara della suddetta Città.

Il casellario del citato Istituto Tecnico Industriale, dismesso e vandalizzato da tempo si trova nella terrazza dell’edificio. I pompieri…, sono giunti tempestivamente a bordo di una autopompa serbatoio ed un pick-up con modulo antincendio per estinguere il rogo. Dopo avere domato ogni focolaio, bonificando tutta l’area, gli operatori hanno fatto rientro in sede nella via Salandra.