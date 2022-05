LO HA SCRITTO IERI SULLA PAGINA FACEBOOK DEL SUO SODALIZIO POLITICO, GINO STURNIOLO, IL CANDIDATO A SINDACO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022

Vi aspettiamo venerdì 6 maggio alle 10 davanti alla libreria Mondadori di Messina, nei pressi di Palazzo Zanca, per la presentazione della nostra lista: “Messina In Comune”! Lo ha scritto ieri sulla Pagina Facebook del suo sodalizio politico, Gino Sturniolo, il candidato a sindaco per le Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022.