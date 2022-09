Vi è stata stamane…, la presentazione ufficiale dei quadri societari e tecnici dell’Acr Messina, la squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Calcio di serie C

Alla presenza del Sindaco Federico Basile e del Vicesindaco ed Assessore alle Politiche Sportive Francesco Gallo, si è tenuta oggi a Palazzo Zanca la presentazione ufficiale dei quadri societari e tecnici dell’Acr Messina, che parteciperà al prossimo campionato di serie C. All’evento hanno preso parte il Vicepresidente dell’Acr Matteo Sciotto, il direttore generale Raffaele Manfredi ed il testimonial del club giallorosso ed abbonato numero 1 del Messina, l’attore Nino Frassica.

“La città di Messina ha bisogno di una squadra che faccia rivivere le emozioni del passato – ha spiegato il Sindaco Basile nel corso del suo saluto istituzionale all’Acr -. Nel mio ruolo di primo rappresentante dei cittadini sono gratificato dalla vostra presenza qui oggi a Palazzo Zanca. Ho scelto di acquistare un abbonamento e da tifoso mi auguro che il Messina sia protagonista di una stagione brillante, punto di partenza di una ripresa di tutto il settore sportivo”.

Si è abbonato al Messina anche il Vicesindaco Gallo, che ha sintetizzato le ultime novità sull’utilizzo degli stadi San Filippo e Celeste: “l’Amministrazione comunale si è adoperata e continuerà a farlo nel rispetto delle sue possibilità. Entro dieci, al massimo quindici giorni la foresteria del Franco Scoglio, insieme alle sale disponibili, potranno essere utilizzate ed è prevista anche una manutenzione costante dell’impianto sportivo ed anche dello stadio Celeste, a carico del Comune. Ringrazio i vertici dell’Acr per la loro presenza ed un grande in bocca al lupo alla squadra, a partire dall’esordio di domenica sera in casa contro il Crotone”.

Il Vicepresidente Sciotto ha dichiarato che la società giallorossa, in tutte le sue componenti, si è adeguata al livello professionistico della categoria in cui milita, ed insieme al direttore generale Manfredi ha rivolto parole di elogio per l’Amministrazione comunale in quanto “mai come quest’anno si sente la vicinanza del Comune, che ha fatto tutto ciò che era possibile ed in futuro si continuerà a lavorare in totale sinergia con l’Ente per nuove ed ulteriori iniziative”.

L’attore Nino Frassica è intervenuto durante la presentazione del settore tecnico dell’Acr ed ha ammesso che: “rispondo sempre di sì a qualsiasi chiamata di Messina e del Messina. Mi sento quasi in debito con la mia città, perché sono andato via e vivo lontano da molti anni. Messina mi ha dato tanto e non lo dimentico assolutamente”.