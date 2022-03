Vi è un ristorante pizzeria di Catania tra quelli finiti nel mirino in tutta Italia, durante il contesto di una operazione portata avanti dagli appartenenti alla Benemerita

I CARABINIERI DEL REPARTO TUTELA AGROALIMENTARE INTERVENUTI SUL POSTO, HANNO DENUNCIATO IL TITOLARE PER IL REATO DI TENTATA FRODE IN COMMERCIO AGGRAVATA (56-515-517 BIS C.P. ), POICHE' AVEVA POSTO IN VENDITA PRODOTTI DICHIARANDO L’UTILIZZO DI INGREDIENTI A DENOMINAZIONE PROTETTA NON RINVENUTI NE' NEI LOCALI AZIENDALI NE' NELLA DOCUMENTAZIONE DI ACQUISTO