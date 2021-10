Villa Mazzini: “al via i lavori dopo aver demolito le strutture abusive”! Così ha scritto stamane sulla sua Pagina di Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: “grazie ai titolari delle strutture ludico ricreative per la collaborazione e la disponibilità. Sono stati completati questa mattina gli interventi di demolizione dei chioschi abusivi”.

“Alla presenza della Polizia Municipale con il Comandante Vicario Giovanni Giardina, del D.L. Geom. Rodilosso e dell’Assessore alle Attività Produttive e Polizia Municipale Musolino, sono stati demoliti gli ultimi chioschi per i quali era stata avviata la Procedura di sgombero nel 2015. Sul luogo erano presenti anche gli ex concessionari che dopo un confronto con l’amministrazione hanno desistito da qualsiasi protesta, collaborando attivamente per agevolare le operazioni di demolizione”.

“È stato infatti ribadito dall’amministrazione che il percorso per la legalità non significa abbandonare i lavoratori che vogliono lavorare secondo le regole e che sono stati pertanto invitati a dotarsi delle necessarie licenze. Dopo lo sgombero di oggi la Villa Mazzini sarà consegnata alla Ditta che si è aggiudicata i lavori di riqualificazione per un importo di circa 300mila euro”.