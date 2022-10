E' UNA SOAP INTERPRETATA DA FRANCESCA CHILLEMI E CAN YAMAN, CHE VIENE TRASMESSA SU CANALE 5 IL VENERDI' SERA COME E' ACCADUTO LO SCORSO 30 SETTEMBRE

Viola come il mare, la fiction diretta da Francesco Vicario e ambientata in Sicilia, ha avuto un ottimo esordio.

La prima puntata della serie prodotta da RTI e Lux Vide e basata sul romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini (Sellerio Editore), in onda venerdì scorso, 30 settembre, ha vinto la prima serata con 3.403.000 spettatori totali e una share del 22.7% sul pubblico attivo, con picchi di 4.216.000 spettatori.

La storia di Viola e Francesco – interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman – in particolare, ha catalizzato, oltre ai social, il pubblico più giovani, dove ha registrato una share media del 28.3% sui 25-34enni.

Giancarlo Scheri, direttore di rete: “due giovani, belli e di talento, nello scenario mozzafiato di una Sicilia moderna e accattivante, sono gli ingredienti della serie confezionata con la consueta maestria da Lux Vide e la brillante regia di Francesco Vicario. Un mix di romance, crime e drama, che ha conquistato il pubblico di Canale 5, grazie anche ai volti di Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti ideali di ‘Viola come il mare’ Un prodotto eccellente, perfetto per la prima serata dell’ammiraglia Mediaset, per il quale ringrazio caldamente Matilde e Luca Bernabei, e i cast autoriali, produttivi e artistici della serie. Bravi”.

Luca Bernabei, AD Lux Vide: “siamo orgogliosi per questo incredibile successo frutto del duro lavoro di un dream team che ringrazio, a partire dai bravissimi Chillemi e Yaman per arrivare alle nostre headwriters Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi e al regista Francesco Vicario. Abbiamo scritto una coloratissima serie in cui raccontiamo una Sicilia inedita: una Palermo che non è più mafia, ma una città bellissima e piena di sfumature che continueremo a scoprire attraverso gli occhi di Viola Vitale. Un grazie a Giancarlo Scheri, a Daniele Cesarano e a tutta Mediaset per aver creduto in questo ambizioso progetto sin dall’inizio”.