QUESTE LE PAROLE DI GIUSEPPE CONTE (PRESIDENTE #PENTASTELLATO), PRONUNCIATE QUESTA MATTINA A RADIO CAPITAL, IN MERITO ALL'IPOTESI CIRCOLATA NELLE ULTIME ORE SULLA POSSIBILE CANDIDATURA DELL'EX SINDACA DI ROMA IN PARLAMENTO, TRA LE FILA DEL M5S

“Virginia Raggi rientra nel vincolo del doppio mandato…, però ne parlate come se non stesse facendo nulla di importante”. Queste le parole di Giuseppe Conte (presidente #pentastellato), pronunciate questa mattina a Radio Capital, in merito all’ipotesi circolata nelle ultime ore sulla possibile candidatura dell’ex sindaca di Roma in Parlamento, tra le fila del M5S.

Conte ha concluso: “è presidente della commissione dell’Expo e sta combattendo delle battaglie importanti a Roma”.

Foto…, tratta da… www.fanpage.it!